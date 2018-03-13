روسيا تطالب أوكرانيا تأمين بعثاتها الدبلوماسية خلال الانتخابات الروسية







موسكو (أ ش أ)

طلبت روسيا من أوكرانيا تأمين البعثات الدبلوماسية الروسية فى كييف وسائر الأراضى الأوكرانية بدون أى شروط خلال الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء، "إن موسكو تشعر بالقلق حيال نية بعض القوميين الأوكرانيين والمنظمات المتطرفة التى تسعى لعرقلة عملية التصويت خلال انتخابات الرئاسة الروسية فى البعثات الدبلوماسية والقنصليات الروسية فى 18 مارس الجارى".

وأضاف البيان "نطالب بأن تضمن السلطات الأوكرانية الأمن فى السفارة الروسية لدى كييف وفى القنصليات العامة الروسية فى خاركوف وأوديسا ولفيف بدون أي شروط مسبقة، فضلًا عن منع خلق أى عقبات أمام عملهم الشامل والزيارات المجانية للمواطنين الروس".

واعتبرت الخارجية الروسية أن "مثل هذه التهديدات تنتهك التزام أوكرانيا باتفاقيات فيينا انتهاكًا صارخًا، وهى الاتفاقيات التى تخص العلاقات الدبلوماسية والقنصلية؛ مما يعد نتيجة مباشرة للسياسة المناهضة لروسيا التى يتبعها النظام فى كييف بناءً على تصرف قومى متطرف وتواطؤ مع الجماعات المتطرفة من مختلف الأنواع".