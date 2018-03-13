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روسيا تحذر أمريكا من دخول سوريا وتؤكد: ستكون "عواقب وخيمة للغاية"

الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:16 م
روسيا تحذر أمريكا من دخول سوريا وتؤكد: ستكون "عواقب وخيمة للغاية" الرئيس الروسى فلاديمير بوتين





موسكو (أ ش أ)
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حذرت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، من "عواقب وخيمة" حال نفذت الولايات المتحدة غارات جديدة على سوريا، كالتى هددت بها فى مجلس الأمن، أمس، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هالى.

وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء  تاس الروسية: "إذا وقعت غارة جديدة من هذا النوع، فالعواقب ستكون وخيمة للغاية".

وأضاف لافروف: "ينبغى على السيدة هإلى أن تفهم أن سوء استخدام مكبر الصوت فى مجلس الأمن شىء وأن يكون لدى كل من الجيش الروسى والأمريكى قنوات اتصال يصبح من الواضح من خلالها ما يجب او لا يجب فعله، شىء آخر".

وكان رئيس هيئة الأركان الروسية فاليرى جيراسيموف قد أكد، فى وقت سابق اليوم، أن بلاده سترد حال تعرض حياة العسكريين الروس المتواجدين فى سوريا لأى خطر.

وتابع: "فى حال ظهور خطر على حياة عسكريينا ستتخذ القوات المسلحة الروسية إجراءات رد تجاه الصواريخ ومن يستخدمها".

وكان وزير الخارجية الروسية، سيرجى لافروف، وصف مشروع قرار جديدا حول الهدنة فى الغوطة الشرقية، تنوى واشنطن تقديمه فى مجلس الامن، بأنه يدل على فشل واشنطن فى تنفيذ القرار الأممى 2401 وعدم ورغبتها فى محاربة الإرهاب والحفاظ على خططها بتغيير النظام فى سوريا.

 


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