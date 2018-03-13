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"رواد 2030" يعلن عن احتضان أفكار المشاريع الناشئة للطلاب بعد تخرجهم

الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:00 ص
"رواد 2030" يعلن عن احتضان أفكار المشاريع الناشئة للطلاب بعد تخرجهم الدكتورة غادة خليل مديرة مشروع رواد 2030





كتب: مصطفى عبد التواب
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أعلن مشروع رواد 2030، عن تحديد المحافظات التى لا يوجد بها أى جهة مانحة فى مجال ريادة الأعمال والابتكار خلال الفترة المقبلة، بهدف احتضان أفكار المشاريع الناشئة للطلاب بعد تخرجهم وتقديم الدعم الفنى والتسويقى واللوجستى لهم وتنظيم دورات تدريبية لهم فى مجال ريادة الأعمال، وذلك من خلال حاضنات رواد 2030.

 

 وكانت الدكتورة غادة خليل، مديرة برنامج رواد 2030، قد أعلنت أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، إنشاء وحدة للدراسات التتبعية بوزارة التخطيط لمتابعة وتقييم أنشطة رواد الأعمال والمشاريع والشركات الناشئة والصغيرة ورصد التطور الذى تمر به تلك المشاريع فى المراحل المختلفة.

 

يُذكر أن مشروع رواد 2030 قد تم إنشاؤه تحت مظلة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال فى تنمية الاقتصاد الوطنى وتنويع مصادر الدخل.. ويساهم المشروع فى توفير مجموعة من الخدمات مثل: المنح التعليمية والماجستير لدراسة ريادة الأعمال، فضلًا عن دعم وتأسيس حاضنات الأعمال لخدمة الشركات الناشئة.


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