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رجال المباحث يتحرون عن مصدر 20 ألف قرص مخدر سقط بها عاطل فى العجوزة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:00 ص
رجال المباحث يتحرون عن مصدر 20 ألف قرص مخدر سقط بها عاطل فى العجوزة كلابش - أرشيفية





كتب سليم على
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يواصل رجال مباحث العجوزة التحرى لكشف مصدر 20 ألف قرص مخدر سقط بها عاطل فى قبضة الشرطة بدائرة القسم. وجدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح العجوزة، حبس المتهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى مباحث العجوزة، معلومات باتجار "عمرو.م" عاطل وفى الثلاثينات من عمره، فى المواد المخدرة؛ وكدت التحريات، صحة المعلومات فتم تقنين الإجراءات وداهمت قوة من الإدارة العامة لمباحث الجيزة، المتهم، وألقت القبض عليه وبحوزته 20 ألف قرص مخدر، وباستجوابه اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار فتحرر له المحضر اللازم وقررت النيابة ما سبق.


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