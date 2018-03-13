ربة منزل تتهم جيرانها بسكب "مادة حارقة" على وجه طفلتها بالشرقية







الشرقية – فتحية الديب

تقدمت ربة منزل، ببلاغًا لمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، تتهم فيه 2 من جيرانها بسكب مادة حارقة على عين طفلتها بقرية "أنشاص الرمل" التابعة لدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، بلاغا من "وفاء.ع.ع" 24 عامًا، ربة منزل، تتهم فيه 2 من جيرانها بقرية "أنشاص الرمل" بسكب مادة حارقة "فلاش لتطهير الأرضيات" على وجه طفلتها "رودينا.أ.ع" البالغة من العمر 3 سنوات، بسبب خلافات الجيرة.

وأوضحت مُقدمة البلاغ، إلى أن طفلتها خرجت كعادتها للهو فى الشارع، إلا أنها فوجئت بها تبكى بسبب اعتداء اثنين من أطفال جيرانها عليها، وأن الأطفال أكبر من طفلتها، حيث يبلغان من العمر 10 و15 عامًا، فما كان من الأم إلا أن ذهبت لتشكو الطفلين إلى والديهما.

وأضافت الأم فى بلاغها، أنها والدى الطفلين بدلًا من أن يستجيبا لشكوتها ويؤدبا أطفالهم، تعدوا عليها وعلى والدتها بالسب والقذف، فيما سكب أحدهم مادة حارقة على وجه الطفلة، تبين فيما بعد أنها "فلاش" مُلمع للأرضيات.

وأسفر الحادث عن إصابة الطفلة بخدش فى قرنية عينها اليسرى، والتهاب الجلد حول العين والتهاب الملتحمة والجفن العلوى والسفلى، بحسب ما جاء فى التقرير الطبى لمستشفى "بلبيس" المركزى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11122 جنح بلبيس لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.