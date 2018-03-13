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رئيس وزراء بولندا يقيل 17 نائبًا للوزراء من مناصبهم

الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:04 ص
رئيس وزراء بولندا يقيل 17 نائبًا للوزراء من مناصبهم رئيس وزراء بولندا





أ ش أ
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أقال رئيس الوزراء البولندى ماتيوسز مورا فيكي،   الاثنين، 17 نائبًا للوزراء من مناصبهم، وذلك بغرض تعزيز فعالية الأداء الحكومي.

وذكرت قناة روسيا اليوم - فى نشرتها باللغة الإنجليزية - أن رئيس الوزراء البولندى أوضح، فى تصريحات صحفية، أن إبعاد هؤلاء نواب الوزراء يأتى فى إطار الرغبة فى تحسين مستوى التعاون ورفع الأداء داخل الحكومة البولندية.

ولم يتطرق رئيس الوزراء إلى مطالب المعارضة التى اعترضت مؤخرًا على زيادة الإنفاق داخل وزارة الدفاع والعلاوات المالية الكبيرة التى حصل عليها أعضاء الحكومة السابقة فى بولندا فى العام الماضي.

يشار إلى أن هذا الإجراء الأخير شمل إبعاد 17 نائبًا للوزراء من إجمالى 100 نائب عن مناصبهم.

 

 

 


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