رئيس وزراء الأردن يغادر القاهرة بعد لقاء السيسى







كتب أحمد حمادة

غادر مطار القاهرة الدولى منذ قليل، الدكتور هانى الملقى رئيس وزراء الأردن، والوفد المرافق له عقب زيارة للقاهرة استغرقت عدة ساعات التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسى وشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسئولين المصريين فى مختلف المجالات وذلك دعما للعلاقات الثنائية بين البلدين.

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل الدكتور هانى الملقى رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية ووزير الدفاع، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ومن الجانب الأردنى الدكتور جعفر حسان نائب رئيس الوزراء الأردنى ووزير الدولة للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد المومنى وزير الدولة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى، بالإضافة إلى السفير الأردنى بالقاهرة على حمدان العايد.