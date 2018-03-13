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رئيس منغوليا يناشد نظيره الأمريكى زيادة معدلات التجارة بين البلدين

الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:05 م
رئيس منغوليا يناشد نظيره الأمريكى زيادة معدلات التجارة بين البلدين رئيس منغوليا خالتاما باتولجا





أولان باتور (أ ش أ)
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 ناشد رئيس منغوليا خالتاما باتولجا، نظيره الأمريكى دونالد ترامب، زيادة معدلات التجارة بين البلدين، قائلا" إن التباطؤ الاقتصادى يهدد بزعزعة استقرار الديمقراطية الشابة الواقعة بين الصين وروسيا".

وقال باتولجا - فى خطاب إلى الرئيس ترامب نشر على موقعه على شبكة الإنترنت - وفقا لشبكة "يورونيوز" اليوم" إن منغوليا تعد واحة للديمقراطية، إلا أن الازدهار يمضى ببطء شديد، مشيرا إلى أن التجارة مع الولايات المتحدة سجلت أقل من 2 % من إجمإلى حجم التجارة فى منغوليا العام الماضي، وأن قرار الولايات المتحدة بالسماح باستيراد الملابس المنغولية سيساعد على ضمان الاستقرار الاقتصادى، داعيا إلى تسهيل شروط الحصول على التأشيرة الأمريكية للمواطنين المنغوليين".

وكتب باتولجا فى الخطاب" أنا واثق من أن دعم الأمن الاقتصادى لمنغوليا سيلعب دورا بارزا فى السياسة الخارجية لبلدك".

 


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