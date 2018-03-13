رئيس مكتب المصالح المصرية بإيران: انتهينا من الاستعدادت لانتخابات الرئاسة







كتبت - إسراء أحمد فؤاد

قبل أيام من بدء عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية فى الخارج، كشف السفير ياسر عثمان رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية فى إيران، عن آخر الاستعدادات التى قامت بها البعثة المصرية وطاقمها الدبلوماسى، مؤكدًا على أن المكتب مستعد لاستقبال الناخبين یوم الجمعة المقبلة.

وأكد رئيس البعثة المصرية، لـ"اليوم السابع" من طهران، على أن المكتب انتهى من الاستعدادات الخاصة بالتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات، كما أنه انتهى أيضا من الاستعدادات اللوجستية وتجهيز صناديق الاقتراع، متابعًا: "ننتظر يوم الجمعة لفتح الباب حسب القواعد والشروط".

وحول الاستعدادات الخاصة بالتواصل مع الجالية المصرية فى إيران، أشار السفير المصرى فى إيران، إلى أن أعداد الجالية المصرية المسجلة تترواح بين 60 إلى 70 مواطن مصرى، بينهم مدراء لشركات دولية، وإعداد بسيطة للطلبة ومواطنين من أسر أعضاء البعثة الدبلوماسية.

وأكد عثمان، على أن التواصل مع الجالية يكون عن طريق موقع السفارة أو الاتصالات التلفونية أو الإعلان عن طريق لوح الإعلان داخل السفارة.

وحول ما إذا كان أيام الاحتفال بعيد النوروز (عيد رأس السنة الشمسية) فى إيران ستشكل عائق لوصول الناخبين إلى مقر السفارة، قال عثمان، نثق فى الحس الوطنى للجالية المصرية وحسهم على المشاركة والإدارك لمدى أهمية الانتخابات، ومدى حرصه على مصلحة بلدة والمشاركة.