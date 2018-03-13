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الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:02 م
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رئيس مدينة الشهداء تجتمع مع رؤساء الواحدات المحلية لتوضيح فائدة شهادة أمان

الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:04 م
رئيس مدينة الشهداء تجتمع مع رؤساء الواحدات المحلية لتوضيح فائدة شهادة أمان جانب من الاجتماع





المنوفية _ محمد فتحى
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عقدت المهندسة هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اجتماعا بمديرى الإدارات التنفيذية بمركز ومدينة الشهداء، الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى والأوقاف وقطاع الكهرباء، ومديرى الإدارات الخدمية بالمركز والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية بمجلس مدينة الشهداء، لتوضيح الفائد من شهادة أمان، حيث قام مندوبى بنك مصر بتوضيح مميزات وفوائد “شهادة أمان المصريين، وشرح فئاتها والأقساط التأمينية الشهرية ومبلغ التأمين والمعاشات الشهرية المضمونة للشهادة والمبالغ التى تصرف تعويضا فى حالة الوفاة الطبيعية أو الوفاة بحادث .

 

وأكدت "عقيلة" فى بيان لها، على أن توفير هذا النوع من الشهادات التأمينية يأتى فى إطار حرص الدولة على التأمين على حياة العاملين ومراعاة البعد الاجتماعى لكافة العاملين بالدولة .

 

 

 


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