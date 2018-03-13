رئيس مجلس النواب العراقى يؤكد ضرورة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية







بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى ضرورة مشاركة الجميع فى الانتخابات المقبلة بدون "استثناءات أو ضغوط"، معتبرا أن القوانين التي أقرها البرلمان، مؤخرا داعمة للدولة ولحقوق العراقيين دون تمييز.

وقال مكتب الجبوري - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن رئيس مجلس النواب العراقى استقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة فى العراق يان كوبيتش، مبينا أن الطرفين بحثا تطورات الأوضاع السياسية والامنية بالعراق والمنطقة، والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد، وآلية مشاركة النازحين والمهجرين بالانتخابات والجهود الدولية لإعمار مناطقهم المدمرة.

وأكد الجبوري أهمية مواصلة الدعم الدولي للعراق سواء بحربه ضد الإرهاب أو بملف الإعمار وإعادة النازحين إلى مدنهم المحررة عبر تهيئة ظروف العيش الكريم والآمن لهم ، مضيفا أن البرلمان حريص على تهيئة كافة الإجراءات الضرورية من أجل إجراء الانتخابات ضمن توقيتاتها الدستورية، مع ضمان مشاركة الجميع بدون أية استثناءات أو ضغوط قد تمارس على الناخب العراقى تفقده حق التصويت بحرية.

وتابع أن العراقيين يتطلعون إلى المرحلة المقبلة بمزيد من الأمل خصوصا للعوائل النازحة التى تعرضت لظروف قاهرة تتطلب تظافرا للجهود المحلية والدولية من أجل رفع الحيف عنهم وضمان حقوقهم التى كفلها الدستور، معتبرا أن القوانين التي اقرها البرلمان مؤخرا داعمة للدولة ولحقوق الشعب العراقى دون تمييز أو تحيز.

يشار إلى أن مجلس الوزراء حدد، فى 12 من شهر مايو 2018 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.