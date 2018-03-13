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رئيس قسم الأطفال بجامعة جيفو اليابانية يعقد لقاءا علميا بكلية طب سوهاج

الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:35 م
رئيس قسم الأطفال بجامعة جيفو اليابانية يعقد لقاءا علميا بكلية طب سوهاج توشيوكى





سوهاج محمود مقبول
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نظم قسم طب الأطفال بكلية الطب البشرى بجامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، ندوة علمية تحت عنوان اضطرابات الأجسام الكيتونية فى الجسم والأمراض الناتجة عن ذلك“Ketone Body Metabolism and its Defects”، وذلك بقاعة الدكتور محمود رياض بمبنى المستشفى الجامعى، حاضر فيها الدكتور توشيوكى فوكو أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بكلية الطب البشرى بجامعة جيفو باليابان. 

 

وقال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، إن اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات والإطلاع على كل ما هو جديد وحديث فى مجالات طب الأطفال على مستوى العالم.

 

وقال الدكتور محمد عبد العال الباجى رئيس قسم طب الأطفال بالجامعة، إن الندوة ناقشت الأساليب والاتجاهات الحديثة فى تشخيص وعلاج أمراض اضطرابات الأجسام الكيتونية لدى الأطفال.

 

وأضاف عبد العال، أن اللقاء شهد إقبالا كبيرا من أساتذة طب الأطفال إضافة لمشاركة أطباء وطبيبات من مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة، ولفيفا من شباب الأطباء وطلاب الفرق النهائية.

الجدير بالذكر أن الضيف اليابانى زار أمس قسم طب الأطفال ووحداته المتخصصة بمستشفى الجامعة عناية الأطفال المركزة، وحدة الأطفال حديثى الولادة وحدة كلى الأطفال، حيث ناظر أكثر من 20 حالة مرضية وسيستكمل اليوم مناظرة حالات أخرى.

 

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