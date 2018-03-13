رئيس حزب مستقبل وطن: السيسي يبنى للأجيال الحالية والقادمة التنمية المستدامة

رئيس حزب مستقبل وطن: السيسي يبنى للأجيال الحالية والقادمة التنمية المستدامةالثلاثاء، 13 مارس 2018 08:26 م
المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن
الإسكندرية - هناء أبو العز
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قال أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، إن شباب مصر الذى اتهموه كثيرا باللامبالاة والتطرف وغيرهم، عندما شاهدوا الرئيس يدفع عجلة التنمية بمصر أعلنوا دعمهم له فى الشوارع والمؤتمرات وقاموا بالدعاية لانتخابه فى كل مكان.
وطالب رشاد، فى كلمته بمؤتمر دعم الرئيس لترشحه لفترة رئاسية ثانية، بمنطقة القبارى غرب الإسكندرية، بضرورة الاحتشاد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات من أجل الشرعية التى سيشكك فيها لمتآمرون على مصر، من الدول الغربية والقنوات التى تعمل لصالح دول ترغب فى هدم مصر.
وأشار رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يبنى للأجيال الحالية والقادمة تنمية مستدامة، من أجل دخول مصر ضمن الدول المتقدمة.
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