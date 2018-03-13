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رئيس جوميا: تطبيقنا مبنى على الشفافية.. ويستطيع كشف العملاء الوهميين

الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:41 م
رئيس جوميا: تطبيقنا مبنى على الشفافية.. ويستطيع كشف العملاء الوهميين هشام صفوت رئيس شركة جوميا





كتبت هبة السيد
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قال هشام صفوت، رئيس شركة "جوميا" للتسويق الإلكترونى، إن الشركة تمثل منصة لـ3 شركاء مهمين، هم: المنصة الخاصة بالعرض، والعميل، وشركات الشحن الخاضعة للرقابة وتتبع الهيئة القومية للبريد.

وأضاف "صفوت"، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول تأثيرات حادث قتل شاب جرى استدراجه عبر أحد مواقع التسويق الإلكترونى، أن الشركة واجهت مشكلات فى السابق بسبب تورط بعض العملاء فى عمليات نصب، إذ ما زال نظام الدفع عند الاستلام هو الأوسع انتشارا بالنسبة للعملاء فى مصر.

وأشار هشام صفوت إلى أن تطبيق شركته يستند للشفافية فى التعامل بين الشركاء الثلاثة، كما يقيّم العملاء بشكل دائم، ولكن لا يظهر ذلك على الصفحة الرئيسية، ويعمل التطبيق من خلال هذه الخاصية على تحديد العملاء غير الجادين أو الوهميين الذين يسجلون طلبات غير حقيقية، ومن ثم يمكن إلغاء اشتراكاتهم، حتى لا نضر شركات الشحن.

 


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العملاء الوهميين

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هشام صفوت رئيس جوميا




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