رئيس جنوب السودان يقيل وزير المالية دون إبداء أسباب

رئيس جنوب السودان يقيل وزير المالية دون إبداء أسبابالثلاثاء، 13 مارس 2018 11:25 ص
سلفا كير
رويترز
إضافة تعليق
قال بيان من مكتب رئيس جنوب السودان إن الرئيس سلفا كير أقال وزير المالية ستيفن ديو داو وعين سالفاتور قرنق مابيورديت محله.
ولم يذكر البيان، الذى بثته الإذاعة الرسمية فى ساعة متأخرة أمس الاثنين، سببا للإقالة.
إضافة تعليق
"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد
"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة