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الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:55 م
خالد صلاح
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رئيس جنوب السودان يقيل وزير المالية دون إبداء أسباب

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:25 ص
رئيس جنوب السودان يقيل وزير المالية دون إبداء أسباب سلفا كير





رويترز
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قال بيان من مكتب رئيس جنوب السودان إن الرئيس سلفا كير أقال وزير المالية ستيفن ديو داو وعين سالفاتور قرنق مابيورديت محله.

ولم يذكر البيان، الذى بثته الإذاعة الرسمية فى ساعة متأخرة أمس الاثنين، سببا للإقالة.

 

 

 


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