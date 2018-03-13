رئيس جنوب السودان يقيل وزير المالية دون إبداء أسباب







رويترز

قال بيان من مكتب رئيس جنوب السودان إن الرئيس سلفا كير أقال وزير المالية ستيفن ديو داو وعين سالفاتور قرنق مابيورديت محله.

ولم يذكر البيان، الذى بثته الإذاعة الرسمية فى ساعة متأخرة أمس الاثنين، سببا للإقالة.