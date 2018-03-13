رئيس جامعة المنيا يكرم البعثة الألمانية فى ختام مرحلتها الأولى بـ"تونا الجبل"







المنيا - حسن عبد الغفار

كرم الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، البعثة الأثرية الألمانية ممثلاً عنها الدكتورة هيكا بفوند، وفريدريكا الأستاذتين بجامعة هيلدسهايم الألمانية، وذلك بعد عرض نتائج المرحلة الأولى من بروتوكول التعاون بين جامعة المنيا ومتحف وجامعة هيلدسهايم بألمانيا، حيث قاموا بعرض نتائج تدريب طلاب جامعة المنيا فى دولة ألمانيا وبمنطقة تونا الجبل بالمنيا، وتسليم شهادات التخرج للطلاب المتدربين بعد نجاح المرحلة الأولى والتى استمرت لمدة 5 سنوات، والوقوف على استمرارية بروتوكول التعاون بين الجامعة وجامعة هيلدسهايم بألمانيا، وذلك بعد الزيارة التى قام بها رئيس الجامعة بمنطقة العمل بتونا الجبل، والتى أثنى خلالها على مستوى الطلاب المتدربين وإظهارهم الوجه الحضارى لمحافظة المنيا وآثارها.

كما ناقش الدكتور "أبو المجد" بروتوكولا للتعاون بين جامعة المنيا وجامعة دى بول الأمريكية بشيكاغو، بشأن العمل بمنطقة بنى حسن والتبادل الطلابى فى مجال الترميم وصيانة الآثار والأعمال الفنية والتراث الثقافى بين جامعة المنيا ودى بول الأمريكية فى مجال الترميم، كمنح قصيرة أو طويلة الأجل لنيل درجتى الماجستير والدكتوراه، حيث كرم رئيس الجامعة بيكنج سكوت أستاذ الآثار بجامعة دى بول الأمريكية.

ومن جانبه أشار الدكتور حسين محمد على، أستاذ الآثار بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، منسق البعثتين بتونا الجبل وبنى حسن، إلى أن البعثة الألمانية قامت بترميم البيوت الجنائزية بمنطقة تونا الجبل، كما قام الطلاب المرممون بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا بتثبيت الأعمدة حول مقبرة بيتوزيريس بعد اكتشافها، لافتا إلى أنه تمت مناقشة تجديد العمل بالمنطقة لمدة 3 سنوات كمرحلة ثانية، وتوفير الدعم اللازم للمشروع.