رئيس جامعة المنصورة يستعرض نشاط المشروعات الدولية الممولة والعلاقات الدولية







الدقهلية - شريف الديب

استقبل الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة كل من الدكتور محمد عبد الله العايدي منسق مكتب مشروعات الاتحاد الأوروبي "إيراسموس" والكتور محمد صلاح مسئول مكتب العلاقات الدولية لعرض ما تم إنجازه من مشروعات دولية تقدمت بها جامعة المنصورة والاتفاقيات الدولية التي أبرمت خلال الفترة الماضية والتي تسهم في رفع مستوى برامج الجامعة التعليمية والبحثية دوليا لتواكب التطور العلمي المستمر.

وأوضح الدكتور محمد العايدي فى بيان له،أن الجامعة تقدمت بعدد 5 مشروعات إيراسموس بناء مؤسسي من كليتي الزراعة والهندسة مع شركاء من جامعات بالاتحاد الأوروبي، وعدد 5 مشروعات ممولة من برنامج دول جوار البحر المتوسط لتنمية المجتمع بالشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأوروبية، وعدد 14 مشروع للتبادل الأكاديمي للأستاذة والطلاب مع 14 جامعة من 9 دول أوروبية "اسبانيا – البرتغال – رومانيا – بلغاريا – مقدونيا – ليتوانيا – بولندا – استونيا – لاتفيا"، وعدد آخر من مشروعات الشباب التي يمولها الاتحاد الأوروبي للتبادل الثقافي والمعرفي. وذكر أن الجامعة جاري بها مشروعين بكلية التربية لتنمية برامج التربية الخاصة وتطوير الخدمة المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة.

وذكر الدكتور محمد صلاح ، أن الجامعة أبرمت خلال العاميين الماضيين عدد 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع جامعات مرموقة من دول العالم مثل ألمانيا – كندا – فرنسا – رومانيا – الصين – التشيك – ليتوانيا – بلغاريا – روسيا – أوكرانيا – اليابان – الإمارات – موريتانيا، حيث تغطي هذه الاتفاقيات كل التخصصات والكليات بالجامعة.

وجاري التحضير لعدد 13 اتفاقية مع جامعات ومؤسسات بحثية لتطوير برامج الجامعة لمواكبة التطور التكنولوجي والعلمي الذي يعد المطلب الرئيسي للمساهمة في تطور الوطن استجابة لخطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي.

وأكد الدكتور محمد القناوي ، على أهمية زيادة مشاركة الجامعة في المشروعات الدولية الممولة من الاتحاد الأوروبي وغيره من المؤسسات والبرامج الدولية لزيادة فرص تمويل الجامعة لمواكبة كل ما هو حديث في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجي.

وشدد على أهمية تفعيل الاتفاقيات التي وقعتها الجامعة وتعظيم الاستفادة منها، حيث وجه بضرورة متابعة مكتب العلاقات الدولية مع منسقي الاتفاقيات بالجامعة للمساعدة وتسهيل خطوات تفعيل الاتفاقيات واستقبال الضيوف الأجانب وتنظيم سفر الطلاب والأساتذة الذين يستفيدون من الاتفاقيات المبرمة بالتنسيق مع مكتب الإيراسموس.