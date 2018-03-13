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رئيس جامعة المنصورة : مصر ستظل القلب النابض ومنارة العلم

الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:17 م
رئيس جامعة المنصورة : مصر ستظل القلب النابض ومنارة العلم المشاركين فى المؤتمر





الدقهلية شريف الديب
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استمرت فعاليات  مهرجان يوم الشعوب الرابع بجامعة المنصورة بمشاركة 16سفير وملحق ثقافى حيث حضر افتتاح المهرجان كل من الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة والدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والسفير حبيب هادى الصدر سفير جمهورية العراق بالقاهرة ،والسفير ودادى سيدى هيبة سفير الحمهورية الإسلامية الموريتانية بالقاهرة .

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على إدارة الوافدين بجامعة المنصورة ،بذل إدارة جامعة المنصورة بقيادة الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة جهودا عظيمة للتطوير، من خلال إنشاء برامج تعليم متميزة بكافة كليات الجامعة مما جعل جامعة المنصورة ،تحتل المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية وحصلت 10 كليات من كلياتها على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الاعتماد والجودة .

وأشار إلى أن جامعة المنصورة تضم  طلابا وافدين من 32 جنسية حيث يدرس2850 طالب من الوافدين بمرحلة الدراسة الجامعية و2300 طالب، منهم بمرحلة الدراسات العليا ويتخرج منها سنويا ألفى طالب وافد ،مما دفع الجامعة لإنشاء إدارة الوافدين التى يتبع لها نادى الطلاب الوافدين و الحضانة الدولية من أجل دمج الطلاب الوافدين فى المجتمع المصرى .

ونوه لتنظيم إدارة الوافدين بالجامعة لعدد من الفعاليات التى يكون الطلاب الوافدين محورها الرئيسى، وتتمثل هذه الفعاليات فى يوم الشعوب العالمى ، مؤتمر أبحاث الطلاب الوافدين وابتكاراتهم  بالإضافة لتواصل إدارة الوافدين بالجامة مع مختلف سفارات الدول التى ينتمى إليها الطلاب الوافدين بالجامعة من أجل تذليل كافة الصعاب التى تواجههم .

و أكد حاتم الصراف مدير عام إدارة المنح والطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى على سعادته بحضور هذا المهرجان الذى تنظمه جامعة المنصورة التى تعتبر جامعة نموذجية حققت نجاحا هائلا فى زمن قياسى من خلال استقبال كم هائل من الطلاب الوافدين من 32 دولة وتذليل كافة الصعاب أمامهم .

وأكد الصراف على تثمين وزارة التعليم العالى للجهد الذى تبذله جامعة المنصورة فى مجال العناية بالطلاب الوافدين داعيا كافة الجامعة المصرية ،للاقتداء بجامعة المنصورة فى هذا الصدد.

وأثنى الدكتور أحمد رشيد المطيرى المستشار الثقافى لسفارة دولة الكويت بالقاهرة على حرص جامعة المنصورة على تنظيم هذا المهرجان بشكل فعال حيث تتلاقى الحضارات عبر اللقاءات التى تتم بين كافة الطلاب الوافدين بالجامعة فلكل شعب هوية ثقافية تتعرف عليها كافة الشعوب التى ينتمى إليها الطلاب الوافدين مما يسهم فى الارتقاء بالمستوى الثقافى لكافة الطلاب .

وأكد المطيرى على عمق العلاقات الثقافية المتبادلة بين مصر والكويت حيث ساهمت مصر فى نهضة المسرح الكويتى ونقل الطلاب الكويتين الذين درسوا فى مصر العادات والتقاليد المصرية إلى الشعب الكويتى .

وأشار القنصل عبد الحميد البشرى قنصل سفارة جمهورية السودان إلى أهمية توطيد التآخى بين الشعوب وهذا ما قامت به جامعة المنصورة من خلال تنظيمها لهذا المهرجان الفريد فى هدفه وهو دور يدفع أى جامعة تقوم به لتبوأ ريادة الجامعات المصرية التى تستحقها جامعة المنصورة .


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