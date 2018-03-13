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رئيس تركمانستان يصل الكويت فى زيارة رسمية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:47 م
رئيس تركمانستان يصل الكويت فى زيارة رسمية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر





الكويت ( أ ش أ )
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وصل إلى الكويت صباح اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية تركمانستان قربان جولى بردى محمدوف، والوفد الرسمى المرافق له؛ وذلك فى زيارة رسمية للكويت يستقبله خلالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ومن المقرر أن يجرى الرئيس التركمنستانى – وفقا لجدول الزيارة الذى تم إعلانه اليوم - مباحثات رسمية، مع أمير الكويت، تتناول سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين، وبحث القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وضم الوفد المرافق لرئيس تركمانستان كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رشيد مردوف، ونائب رئيس مجلس الوزراء باهار جول عبديوا، ونائب رئيس مجلس الوزراء قوتشمراد مرادوف، ونائب رئيس مجلس الوزراء بورلى آقامر ادوف، وعددا من كبار المسئولين فى الحكومة التركمانستانية.

 


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