رئيس الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر يبحث مع " سونكر" سبل التعاون المستقبلية







السويس- سيد نون

استقبل اليوم اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، المستثمر العربى الربان أسامة الشريف المستثمر الرئيسى فى شركة سونكر لتموين السفن، والعضو المنتدب، لبحث سبل التعاون المختلفة فى المشروعات الاستثمارية المستقبلية بالهيئة.

وأشاد أبو سنة، بجهود الشريف فى التعاون المثمر، والبناء مع الهيئة لاستكمال التسوية الودية بين الهيئة وشركة سونكر، حيث قام الشريف بالوفاء بكافة بنود اتفاق التسوية المبرم مع الهيئة وساهم بمبلغ مائة مليون جنيه لتطوير منشآت وموانى الهيئة تم تسديدها بالكامل.

وصرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن اجتماع اليوم، شهد تفاهم ورؤية واضحة بين الطرفين، وذلك فى إطار توجهات القيادة السياسية بتقديم كافة التسهيلات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين العرب والأجانب، لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للموانى المصرية، وفتح مجال للتعاون فى تنمية و تطوير الحوض الثالث للصب السائل بميناء العين السخنة.