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الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:52 م
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رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يشيد بدور مرصد الأزهر فى مواجهة الفكر الإرهابى

الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:55 م
رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يشيد بدور مرصد الأزهر فى مواجهة الفكر الإرهابى شيخ الازهر مع ضياء رشوان





كتب لؤى على
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استقبل الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأشاد الإمام الأكبر بالهيئة العامة للاستعلامات ودورها فى إبراز صورة مصر فى الخارج، ودورها فى محاربة الإرهاب، مرحبًا بالتعاون بين الأزهر الشريف والهيئة فى مجال تبادل المعلومات ورصد الأفكار المتطرفة على شبكة الإنترنت.

من جانبه، أعرب ضياء رشوان عن تقديره للأزهر الشريف وجهود فضيلة الإمام الأكبر فى نشر السلام وثقافة التسامح والحوار والتعايش، مضيفًا أنه يتطلع إلى مزيدٍ من التعاون مع الأزهر الشريف، من خلال مرصد الأزهر باللغات الأجنبية لمواجهة الإرهاب، والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، مشيدًا بما يقوم به المرصد من رصدٍ دقيقٍ لما تبثه التنظيمات المتطرفة على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى بعدة لغات، والرد عليها لحماية الشباب من الانجرار للفكر الإرهابى.

 


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