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رئيس "المنصورة للبترول": المشاركة فى الانتخابات حائط صد للمؤامرات ضد مصر

الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:32 م
رئيس "المنصورة للبترول": المشاركة فى الانتخابات حائط صد للمؤامرات ضد مصر عمر طعيمة رئيس شركة المنصورة للبترول





كتب أحمد أبو حجر
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دعا الجيولوجى عمر طعيمة، رئيس شركة المنصورة للبترول، الشعب المصرى للاحتشاد أمام صناديق الانتخابات الرئاسية، للإدلاء بأصواتهم واختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية، قائلا: "مشاركة المصريين بكثافة حائط الصد الأول لإفشال المؤامرات ضد مصر".

وطالب "طعيمة"، فى كلمته خلال مؤتمر جماهيرى نظمته شركتا المنصورة والوسطانى للبترول، فى شرنقاش بمحافظة الدقهلية، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات المقبلة، الشعب المصرى بالمشاركة الحاشدة، لإفشال المؤامرات التى تحاك للدولة المصرية، متابعا: "شعب مصر لا يُقهر، لن تقهرنا قوى خارجية أو داخلية، وسنتواجد أمام الصناديق تحت أى ظرف لدعم الرئيس السيسي".

وشدد "طعيمة"، فى المؤتمر الذى شارك فيه عدد كبير من عمال الشركتين، وعدد من الشخصيات العامة ورجال الدين بالمحافظة، إضافة لمئات من المواطنين، على ضرورة تكاتف المصريين وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية والبناء لمصر فى هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن، متابعا: "مصر تحدد مصير المنطقة بقوة جيشها وترابط شعبها".

 


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