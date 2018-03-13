دياب اللوح ينفى توجيهه اتهامات لجهات معينة بمحاولة تفجير موكب رامى الحمدلله

كتب- هاشم الفخرانى

نفى سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح ما جاء على لسانه لأحد المواقع الإخبارية الإلكترونية؛ والمتضمن اتهامه لحركة حماس بعدم رغبتها فى إتمام المصالحة، وأن التفجير جاء من أيادى خارجية.

وأكد السفير اللوح، على أن ما ذكره هو أن الهدف الرئيس من هذا التفجير الجبان هو تعطيل المصالحة، ولم يتطرق لأى جهة بعينها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تحدده لجان التحقيق المعنية.

وكان موكب رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله قد تعرض لمحاولة تفجير صباح اليوم فى قطاع غزة التى تديرها حركة حماس.