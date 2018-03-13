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دورة تدريبة للشرطة النسائية لمواجهة التحرش في الشوارع

الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:48 م
دورة تدريبة للشرطة النسائية لمواجهة التحرش في الشوارع دورة تدريبية إستثنائية لضابطات وشرطيات وزارة الداخلية





محمود عبد الراضى
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نظمت الإدارة العامة لإتحاد الشرطة الرياضى دورة تدريبية إستثنائية لضابطات وشرطيات وزارة الداخلية للدفاع عن النفس والغير بهدف مُكافحة التحرش فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإرتقاء بالمنظومة التدريبية للقوات وحرصاً من الإدارة العامة لإتحاد الشرطة على تنفيذ توجيهات وزير الداخلية بإستحداث دورة تدريبية إستثنائية لضابطات وشرطيات الوزارة للدفاع عن النفس والغير بهدف مُكافحة التحرش ، وتضمينها بالبرنامج التدريبى السنوى للوزارة بالتنسيق مع قطاع التدريب.

وتم عقد الدورة الأولى ولمدة إسبوعين بمشاركة (20) ضابطة و(8) شرطيات من مختلف جهات الوزارة ، وعكس  المنهج التدريبى للدورة ومردوده الإيجابى على المتدربات كنقطة إنطلاق لمجابهة الظواهر السلبية فى المجتمع ومنها ظاهرة التحرش .

واختتمت فعاليات الدورة بلقاء اللواء اسر نجم الدين  مدير الإدارة العامة لإتحاد الشرطة الرياضى وقيادات الإدارة المشاركة بالدورة.

وأكد مساعد وزير الداخلية  على مدى أهمية تلك الدورة بإعتبارها أحد المقومات الأساسية فى العمل الأمنى وأن هذه الدورة ما هى إلا بداية لترسيخ المفاهيم الصحيحة للدفاع عن النفس والغير وقام بتوزيع شهادات إتمام الدورة على المشاركات .


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