دفاع متهم بقضية "منصور أبو جبل" يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها







كتب إيهاب المهندس

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، سماع مرافعة الدفاع فى خامس جلسات محاكمة أمين الشرطة منصور أبو جبل و12 أمينا آخرين، فى اتهامهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية، ودفع الحاضر عن المتهم التاسع بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

وفى بداية الجلسة، استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم التاسع بأمر الإحالة حسام السيد، ودفع بخلو الأوراق عما يفيد امتناع المتهم عن ممارسة عمله يوم 24 فبراير 2016، وعدم جواز نظر الدعوى ضد موكله، لسابقة الفصل فى الدعوى فى الجنحة رقم 33504 لسنه 2016 مركز الزقازيق، وعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى، وطلب فى نهاية مرافعته البراءة لموكليه "المتهمين التاسع والعاشر" بأمر الإحالة.

واستمعت لمرافعة دفاع المتهم أحمد سليمان المتهم السادس بأمر الإحالة، وأكد انضمامه لكل ما أبداه وما سيبديه زملائه من دفاع ودفوع، وأشار إلى أن المتهمين مقدمين للمحاكمة عن تهمه الامتناع عن العمل يوم 12 فبراير رغم أن موكله كان فى أول يوم عمل بعد عودته من إجازته.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.