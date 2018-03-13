دخول وخروج 18 سفينة بموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة







بورسعيد - محمد عزام

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن دخول وخروج 18 سفينة، خلال 24 ساعة .

وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن وخروج 5 سفن وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة و خروج سفينة وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة HITRA وجنسيتها مالطا والتى يبلغ طولها 109 متر والغاطس 5 متر وذلك لشحن 5200 طن صودا كاوية .

ويتواجد على الأرصفة سفينة ومن المتتظر دخول سفينة، وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء.