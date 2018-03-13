دخول وخروج 18 سفينة بموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

دخول وخروج 18 سفينة بموانئ بورسعيد خلال 24 ساعةالثلاثاء، 13 مارس 2018 12:13 م
سفينة حاويات - ارشيفية
بورسعيد - محمد عزام
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن دخول وخروج 18 سفينة، خلال 24 ساعة .
وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن وخروج 5 سفن وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة و خروج سفينة وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة HITRA وجنسيتها مالطا والتى يبلغ طولها 109 متر والغاطس 5 متر وذلك لشحن 5200 طن صودا كاوية .
ويتواجد على الأرصفة سفينة ومن المتتظر دخول سفينة، وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء.
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