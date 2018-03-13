"خريجى الأزهر" تطلق حملة دعوية بدمياط لحماية النشء والشباب من مخاطر التطرف







كتب لؤى على

أطلقت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر قافلة ثقافية ودعوية لمحافظة دمياط تستمر حتى 15 مارس 2018م، وتأتى القافلة التنويرية استكمالا لقوافل مجلة نور للفتيان والفتيات لجميع محافظات مصر، والدعوية لحماية الشباب من مخاطر التطرف.

ضمت القافلة كلا من الكاتب عبد المنعم حسين نائب رئيس تحرير مجلة نور، الدكتور تامر خضر مدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، مدير العلاقات الخارجية بمجلة نور عمرو ربيع، الدكتور خالد الجابرى مدير عام المكتبات بقطاع المعاهد الأزهرية، نائب مدير الفروع الداخلية أحمد حميد العربي.

يتناول برنامج القافلة زيارة العديد من مكتبات معاهد منطقة دمياط الأزهرية وعدد من مدارس المحافظة ومكتبة مصر العامة وعدد من المؤسسات، ومن المقرر أن يجرى فريق عمل المجلة حوارات مع كافة البراعم ويشهدوا عدد من المسرحيات الفنية.

فيما تقوم القافلة الدعوية بالتنسيق مع فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بدمياط برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الرحمن بعقد عدد من اللقاءات والندوات مع كافة أطياف المجتمع بالمعاهد والمدارس ومساجد المحافظة، بهدف نشر الفكر الأزهرى الوسطى المستنير وتوعية المجتمع بمخاطر الجماعات الإرهابية وتفنيد الفكر المتطرف.