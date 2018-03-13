video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:01 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"خريجى الأزهر" تطلق حملة دعوية بدمياط لحماية النشء والشباب من مخاطر التطرف

الثلاثاء، 13 مارس 2018 05:25 م
"خريجى الأزهر" تطلق حملة دعوية بدمياط لحماية النشء والشباب من مخاطر التطرف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف





كتب لؤى على
إضافة تعليق

أطلقت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر قافلة ثقافية ودعوية لمحافظة دمياط تستمر حتى 15 مارس 2018م، وتأتى القافلة التنويرية استكمالا لقوافل مجلة نور للفتيان والفتيات لجميع محافظات مصر، والدعوية لحماية الشباب من مخاطر التطرف.

 

ضمت القافلة كلا من الكاتب عبد المنعم حسين نائب رئيس تحرير مجلة نور، الدكتور تامر خضر مدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، مدير العلاقات الخارجية بمجلة نور عمرو ربيع، الدكتور خالد الجابرى مدير عام المكتبات بقطاع المعاهد الأزهرية، نائب مدير الفروع الداخلية أحمد حميد العربي.

 

يتناول برنامج القافلة زيارة العديد من مكتبات معاهد منطقة دمياط الأزهرية وعدد من مدارس المحافظة ومكتبة مصر العامة وعدد من المؤسسات، ومن المقرر أن يجرى فريق عمل المجلة حوارات مع كافة البراعم ويشهدوا عدد من المسرحيات الفنية.

 

فيما تقوم القافلة الدعوية بالتنسيق مع فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بدمياط برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الرحمن بعقد عدد من اللقاءات والندوات مع كافة أطياف المجتمع بالمعاهد والمدارس ومساجد المحافظة، بهدف نشر الفكر الأزهرى الوسطى المستنير وتوعية المجتمع بمخاطر الجماعات الإرهابية وتفنيد الفكر المتطرف.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"خريجى الأزهر" تطلق برنامجا تدريبيا لموظفى المديريات لتعلم "الإشارة" بمطروح

مجلةنور

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

دمياط




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة