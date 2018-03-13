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الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:40 ص
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حواجز حديدية فى محيط الإغلاق الجزئى لـ"دائرى المعادى" منعا للتكدسات

الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:00 ص
حواجز حديدية فى محيط الإغلاق الجزئى لـ"دائرى المعادى" منعا للتكدسات مرور - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت اﻷشقر مساعد الوزير للمرور حواجز حديدية بمحيط أعمال إنشاء كوبرى مشاة أعلى دائرى المعادى لمنع ظهور كثافات مرورية، بعدما جرت الموافقة لهيئة الطرق والكبارى على البدء فى أعمال تنفيذ كوبرى كارفور المعادى للمشاة أعلى الدائرى.

 

وتستمر أعمال الإنشاء لمدة 45 يومًا على مدار 24 ساعة على أن تكون أعمال حفر وإحلال قاعدة كوبرى المشاة بالطريق البطىء المجاور لطريق الخدمة فى الاتجاه القادم من المنيب إلى مدينة نصر. وستكون قاعدة كوبرى المشاة نحو 35 مترًا طول و8 أمتار عرض بعمق 5.5 متر، ولن يتم اتخاذ أى إجراءات مرورية على الطريق الدائرى الرئيسى أو طريق الخدمة وسط تدعيم الخدمات المرورية بمحيط اﻷعمال لملاحظة حركة السيارات.


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