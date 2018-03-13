حملة مكبرة على سوق شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر لمنع انتشار الباعة الجائلين







الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، وشرطة المرافق بقيادة الرائد محمد منطاوى وكيل الإدارة، لإعادة الانضباط لمحيط سوق شرق السكة، وذلك بعد محاولات من الباعة الثابتين بسوق الخضار لإعادة إحياء سوق التلات، بمنطقة شرق السكة الحديد من جديد لكن محاولاتهم باءت بالفشل، وذلك حسب بيان صحفى لمجلس المدينة.

ومن جانبه قال الرائد محمد منطاوى وكيل إدارة شرطة المرافق، إنه تم منع الباعة الجائلين بسوق الثلاثاء، من افتراش الشوارع المحيطة بسوق الخضر والفاكهة، وأضاف أنه حفاظا على المظهر الحضارى لمدينة الأقصر، تم منع الباعة الجائلين الذين يقومون بالافتراش يومى الاثنين والثلاثاء، أمام السوق فى منطقة شرق السكة على الطريق الموازى للسكة الحديد، مما يتسبب فى حدوث العديد من المشاكل، مشيراً أن السوق المخصص للبيع قائم فى نفس الموقع، مع إجبار الباعة على عدم الخروج وفرش بضائعهم خارج السوق.

وأكد العميد أيمن الشريف، أن الحملة مشطت الشوارع المحيطة ومنها شارع القراريش وإلزام التجار بحيز السوق، والتزامهم بما تم الاتفاق عليه فى حملات سابقة، وتم رفع كافة الإشغالات الموجودة ونظافة مخلفات الباعة الجائلين بعد الرفع، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على إلغاء سوق الثلاثاء بمنطقة شرق السكة، و توفير البديل، وتم نقل البائعين الجائلين فعلياً، يوم الثلاثاء الماضى،إلى منطقة شارع الـ(25) امتداد شارع المرور، وجرى منذ صباح اليوم الثلاثاء عملية البيع والشراء للبائعين الجائلين بالمنطقة الجديدة بشارع 25، وذلك حفاظا على المظهر الحضارى للمدينة ولإعادة الانضباط للمنطقة وتسيير حركة المرور.