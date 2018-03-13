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حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 08:33 ص
حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة رجل المرور يسير الطريق - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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عززت، اليوم الثلاثاء ، الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

 

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

فيما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، بناء على تعليمات اللواء طارق حجاج مدير المرور ، للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.


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