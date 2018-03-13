حمدى الكنيسى يشارك فى ندوة بجامعة الفيوم حول ميثاق الشرف الإعلامى

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، ندوة بعنوان ميثاق العمل الإعلامى استضافت نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى وبحضور الدكتور أشرف رحيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من أساتذة الجامعة والإعلاميين والطلاب .

تحدث الكنيسى عن دور الإعلام فى مواجهة الإرهاب والشائعات التى تضرب المجتمع، موضحًا أن رسالته تعمل على نقل وإظهار الحقائق للمستمع والمشاهد بدون تزييف أو إدخال أى أغراض شخصية به، والذى نتج عنه إصدار ميثاق يسمى بـ"ميثاق الشرف الإعلامي". .

وأشار نقيب الإعلاميين، إلى أن الميثاق يعطى فرصة كبيرة للإعلامى ليعيد توازنه الذى فقده ويقدم صورة حقيقية لكى تخرجه من كل النظم التى تسئ اليه ليقدم الصورة الحقيقية مع ذكر السلبيات وذكر بعض مواد الميثاق من ضمنها احترام الدستور وتطبيقه مع تطبيق وصياغة أولوية الماده وأخذ المعلومة من مصدر موثوق منه مع احترام ثقافة الرد من الطرف.

وتحدث الكنيسى، عن التطوير الذى أحدثه فى إذاعة الشباب والرياضة الذى كان له دورًا كبيرًا فى تطوير وتقدم الإذاعة ونجاحها، موضحًا أن الإعلام سلاح قوى ولذلك يجب على ممتهن هذه المهنة أن يدرك هذا الدور العظيم ويحسن استخدامه .

وفى نهاية اللقاء قام الكنيسى بالرد على تساؤلات الحاضرين من الإعلاميين والطلاب والتى دارت حول مصداقية العمل الإعلامى وكيفية النهوض بالمنظومة الإعلامية فى مصر، مؤكدًا على أن نقابة الإعلاميين سيكون لها دورا كبيرا فى هذا الشأن مستقبلا.