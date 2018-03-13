حماية أملاك الدولة بالوادى الجديد تحصر 79 ألف فدان وضع يد لتقنينها

أعلن إبراهيم بركة مدير عام إدارة حماية أملاك الدولة بمحافظة الوادي الجديد، عن استكمال أعمال رفع مساحات الأراضى التى تقع فى حيز وضع اليد حيث تم حصر مساحة 79340 فدانًا تعديات بالزراعة تمهيدًا لتقنينها لواضعي اليد عليها مؤكدا على أنه تم فحص ومعاينة 638 طلبا للتقنين ورفض 38 طلبًا آخرين لعدم مطابقتها لشروط ولوائح التقنين الموضحة في القانون رقم 144 لسنة 2017.

وقال بركة فى بيان له اليوم الثلاثاء أن آخر موعد لطلبات التقنين غدا الأربعاء حيث أنهت لجنة تثمين الأراضي التابعة لوزارة الزراعة أعمالها بالمحافظة لوضع ثمن الأرض تمهيدًا لإعلان السعر أمام المواطنين وتجهيز العقود النهائية لشراء الأرض عن طريق الشئون القانونية بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية للمراكز الإدارية الخمسة.

وأضاف بركة أن رسوم الفحص والمعاينة تم تحديدها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 حيث تحدد مبلغ 3000 جنيه للأرض التي لا تزيد على 10 أفدنة و4000 جنيه من 10-100 فدان و5000 جنيه للمساحة من 100-1000 فدان، و7000 جنيه من 1000-30 ألف فدان، و10 آلاف جنيه للمساحة من 30-50 ألف فدان و 15 ألف جنيه للمساحة التي تزيد على 50 ألف فدان.