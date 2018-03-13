حلف شمال الأطلسى يعبر عن "قلق شديد" إزاء تسميم الجاسوس الروسى السابق







(أ ف ب)

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج، أمس الاثنين عن "قلق شديد" إزاء الهجوم على العميل الروسى المزدوج السابق فى بريطانيا مشيرا إلى أنه على تواصل مع لندن بشأن المسألة.

وصرح ستولتنبرج فى بيان نشره مكتبه أن "المملكة المتحدة حليف مهم جدا وهذا الحادث يثير قلقا شديدا لحلف شمال الأطلسى ونحن على اتصال مع السلطات البريطانية بشأن المسـألة".

وأدلى ستولتنبرج بتصريحاته بعد ساعات على إعلان رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى إنه من "المرجح جدا" أن تكون روسيا مسؤولة عن تسميم الجاسوس السابق سيرجى سكريبال، وهو ما نفته موسكو.

وفى تصعيد خطير للتوتر الذى أثاره الهجوم على سكريبال وابنته فى 4 مارس، قالت ماى أن غاز الأعصاب المستخدم لتسميمهما هو من النوع العسكرى الذى تطوره روسيا، واعتبر ستولتنبرج أن "أى استخدام لغاز أعصاب هو عمل مشين وغير مقبول أبدا".

ويزيد تنديد ستولتنبرج من احتمال أن تلجأ لندن الى تفعيل "المادة الخامسة" فى حلف الأطلسى والتى تنص على أن أى هجوم على دولة عضو فى الحلف يشكل هجوما على سائر الأعضاء.

إلا أن شبكة "بى بى سى" ذكرت أن حكومة ماى رفضت تفعيل هذه المادة وستسعى إلى سبل أخرى من أجل مواجهة روسيا.

وأمهلت ماى روسيا حتى مساء الثلاثاء لإصدار توضيح كامل بشأن الهجوم مؤكدة انه فى حال عدم حصول لندن على "رد ذو مصداقية" بحلول الأربعاء "سنخلص إلى نتيجة مفادها أن هذا العمل يرقى إلى الاستخدام غير القانونى للقوة من قبل الدولة الروسية ضد المملكة المتحدة". وتعهدت باتخاذ "بمجموعة كامة من الإجراءات" للرد على موسكو.