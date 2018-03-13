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الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:03 م
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حكومة جنوب أفريقيا تعلن أزمة الجفاف بالبلاد كارثة قومية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:38 م
حكومة جنوب أفريقيا تعلن أزمة الجفاف بالبلاد كارثة قومية رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا





بريتوريا (أ ش أ)
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أعلنت الحكومة فى جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء، أزمة الجفاف التى شهدتها مدينة "كيب تاون" وأجزاء أخرى من البلاد "كارثة قومية".

وأضافت الحكومة - حسبما ذكرت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية - أن الجفاف بلغ حدته فى المقاطعات الثلاث لـ"كيب تاون" الواقعة جنوب البلاد.

وأشارت الشبكة إلى أن إعلان الحكومة أتاح للمسئولين بتوجيه الموارد بهدف الإغاثة من الجفاف بشكل أكثر تيسيرا ووضع خطط طويلة المدى للتعافى من الأزمة.

من جانبه، أشار حزب "التحالف الديمقراطى" المعارض إلى أن إعلان الدولة الأزمة ككارثة وطنية يستوجب إتاحة أموال لإغاثة المناطق المتضررة.

 

 


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