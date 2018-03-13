حكومة جنوب أفريقيا تعلن أزمة الجفاف بالبلاد كارثة قومية







بريتوريا (أ ش أ)

أعلنت الحكومة فى جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء، أزمة الجفاف التى شهدتها مدينة "كيب تاون" وأجزاء أخرى من البلاد "كارثة قومية".

وأضافت الحكومة - حسبما ذكرت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية - أن الجفاف بلغ حدته فى المقاطعات الثلاث لـ"كيب تاون" الواقعة جنوب البلاد.

وأشارت الشبكة إلى أن إعلان الحكومة أتاح للمسئولين بتوجيه الموارد بهدف الإغاثة من الجفاف بشكل أكثر تيسيرا ووضع خطط طويلة المدى للتعافى من الأزمة.

من جانبه، أشار حزب "التحالف الديمقراطى" المعارض إلى أن إعلان الدولة الأزمة ككارثة وطنية يستوجب إتاحة أموال لإغاثة المناطق المتضررة.