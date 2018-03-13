حبس نجار بتهمة قتل صاحب كشك ومثل بجثته بمنطقة النزهة







كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول حبس نجار مسلح 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل صاحب كشك وإخراج أمعائه بمنطقة النزهة.

واستمعت النيابة عم المجنى عليه عبد العليم محمد، 66 سنة، يعمل سائق بأنه حال حضوره لشقة نجل شقيقه محمد يوسف، 29 سنة، صاحب كشك ومسجل خطر للاطمئنان عليه فوجئ بانبعاث رائحة كريهة واكتشف مقتله .

وبالانتقال النيابة والفحص والمعاينة عثر على جثة المجنى عليه مسجاة على ظهرها داخل غرفة النوم يرتدى ملابسه كاملة فى حالة تعفن رمى وبها إصابات عبارة عن جرح قطعى بالبطن وخروج الأمعاء وعدة طعنات متفرقة بالجسم وأمرت النيابة نقلها لمشرحة.

بسؤال المبلغ نفى علمه بملابسات الحادث ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة وبسؤال زوجة المجنى عليه شيماء محمد، 28 سنة ربة منزل ومقيمة بمحل البلاغ أيدت ما سبق وأضافت باكتشافها سرقة هاتفه المحمول ومبلغ 2035 جنيها.

واستمعت النيابة للمتهم محمد عاطف، 31 سنة، نجار مسلح ومقيم قرية شيبه ـ مركز الزقازيق الشرقية وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه ومبلغ 1000 جنيه من متحصلات الحادث بمواجهته بالتحريات والمعلومات أقر بصحتها واعترف أنه يرتبط بعلاقة بالمجنى عليه منذ 3 أشهر أثناء تواجدهما بالسجن العمومى بالشرقية واستمرت تلك العلاقة عقب إخلاء سبيلهما .

وأضاف عاطف، أنه يوم الثلاثاء الماضى اتصل به المجنى عليه وطلب منه الحضور لمسكنه بدعوى استئجاره لبوفيه بالعاصمة الإدارية ولمساعدته فى العمل به فحضر إلى مسكنه وأقام بمسكنه حتى صباح يوم الخميس.

كما قرر أن حدثت مشادة كلامية فيما بينهم تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المجنى عليه بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" وأحدث إصابته بجرح قطعى بالركبة اليسرى وتمكن من استخلاص السلاح من يده والتعدى عليه محدثًا ما به من إصابات التى أدت إلى وفاته واستولى على هاتفه المحمول ومبلغ 2035 جنيها وقام بتنظيف السكين المستخدم فى الواقعة وتركه بمسرح الجريمة واستبدل الملابس التى كان يرتديها والملوثة بالدماء بأخرى وحال انصرافه قام بغلق الشقة محل الواقعة من الخارج وفر هاربًا، مضيفًا بتخلصه من مفاتيح الشقة بإلقائها على قضبان السكة الحديد حال عودته لبلدته .

تم بإرشاده بمسكنه ضبط الملابس التى كان يرتديها وقت ارتكاب الواقعة وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكابها بمحل الحادث وقرر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة وإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.