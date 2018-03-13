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حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة ذبح زوجته فى المرج

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:35 ص
حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة ذبح زوجته فى المرج حبس - أرشيفية





كتب عبد الله محمود
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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامه بذبح زوجته بمنطقة المرج.
 
كان المقدم محمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، قد تلقى بلاغا من الأهالى، بوجود جثة سيدة مذبوحة بشارع محمد نجيب بمنطقة المرج، حيث تبين أن الجثة لسيدة تدعى"فاطمة " 35 سنة "متوفية إثر ذبح بالرقبة، وعدة طعنات وجرح نافذ فى الصدر، وآخر قطعى بالساعد الأيسر".
 
كشفت تحقيقات النيابة، وقوع مشادة كلامية بين المجنى عليها وزوجها، تطورت إلى مشاجرة تعدى عليها خلالها المتهم بالضرب وذبحها بسلاح أبيض "سكين "، وترك الجثة فى الشارع بعد ضربها وذبحها، وقام بتهديد شقيقة المجنى عليها قائلا: "لو بلغتى هقتلك".
 
بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم، تم ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.
 
 

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