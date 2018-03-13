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حبس مهندس 4 أيام بتهمة اختلاس 400 ألف جنيه من مدرسة خاصة بالمقطم

الثلاثاء، 13 مارس 2018 08:24 م
حبس مهندس 4 أيام بتهمة اختلاس 400 ألف جنيه من مدرسة خاصة بالمقطم حبس - أرشيفية





كتب أحمد إسماعيل
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قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية برئاسة المستشار إسلام شكرى وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس مهندس إنشاءات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة اختلاس مبلغ 400 ألف جنيه من مدرسة خاصة. وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة. .

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من المستشار القانونى، لإحدى المدارس الخاصة بمنطقة المقطم، يفيد اتهام أحد مهندسى الإنشاءات باختلاس مبلغ 400 ألف جنيه من أموال المدرسة.

أسفرت التحريات حول البلاغ عن صحة الواقعة، وعلى الفور تم إعداد عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة على الأماكن التى يتردد عليها، المشكو فى حقه حيث تمكن من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.


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