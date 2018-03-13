حبس مهندس 4 أيام بتهمة اختلاس 400 ألف جنيه من مدرسة خاصة بالمقطم

حبس مهندس 4 أيام بتهمة اختلاس 400 ألف جنيه من مدرسة خاصة بالمقطمالثلاثاء، 13 مارس 2018 08:24 م
حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق
قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية برئاسة المستشار إسلام شكرى وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس مهندس إنشاءات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة اختلاس مبلغ 400 ألف جنيه من مدرسة خاصة. وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة. .
تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من المستشار القانونى، لإحدى المدارس الخاصة بمنطقة المقطم، يفيد اتهام أحد مهندسى الإنشاءات باختلاس مبلغ 400 ألف جنيه من أموال المدرسة.
أسفرت التحريات حول البلاغ عن صحة الواقعة، وعلى الفور تم إعداد عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة على الأماكن التى يتردد عليها، المشكو فى حقه حيث تمكن من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.
إضافة تعليق
"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد
"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة