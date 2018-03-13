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حبس مقاول ونجله وشقيقه لقتلهم شاب بسبب ركن السيارة بالسويس

الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:14 م
حبس مقاول ونجله وشقيقه لقتلهم شاب بسبب ركن السيارة بالسويس الشاب إبراهيم القتيل





السويس- سيد نون
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قررت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامى العام لنيابات السويس حبس مقاول ونجله وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل الشاب "إبراهيم . أ" وإصابة آخرين بسبب الخلاف على ركن سيارة.

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة، وتحريات مباحث مديرية أمن السويس، أن "م.أ" الموظف بديوان محافظة السويس قام بالتشاجر مع الشاب "إبراهيم.أ" بطريق ناصر، بسبب ركن سيارته، وذهبا على أثر التشاجر إلى قسم شرطة الأربعين، وتم التصالح بالقسم، بين الطرفين، وبعد خروج "م.أ" الموظف بديوان المحافظة، من قسم شرطة  الأربعين، توجه إلى والده، ثم عاد هو ووالده وشقيق والده، إلى مكان تشاجره مع الشاب"إبراهيم.أ"، وبالسؤال عليه تبين أنه يقوم بلعب الكرة داخل ملعب كفر سليم، وقد ذهب إليه "أ.ح" مقاول الخدمات البترولية، وشقيقة "ع . ح "، ونجله "م  أ" الموظف بديوان عام محافظة السويس.

 

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين وبرفقتهم مجموعة من العاملين لديهم، ذهبوا إلى الشاب بملعب الكرة وتشاجروا معه وأطلق المقاول ونجله وشقيقه الرصاص والأعيرة النارية والشماريخ على الشباب، وتم قتل الشاب "إبراهيم. أ" بعد إصابته باثنين من الطلقات النارية.

 

وقام أحد المتهمين بضربه على رأسه بآلة حادة، كما أصيب ثلاثة آخرين بأعيرة نارية من بينهم شقيق الشاب المتوفى.

 


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