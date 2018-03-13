حبس عاطل اعتدى بالضرب على ممرض بمستشفى فى مصر الجديدة لرفضه زيارة والدته

أمر المستشار عبد الرحمن أمين، مدير نيابة مصر الجديدة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى على ممرض بالضرب، وإحداث إصابته، لمنعه من زيارة والدته بالعناية المركزة.

تلقت شرطة النجدة، بلاغا من مدير مستشفى بمصر الجدبدة، أفاد فيه بإصابة موظف بارتجاج فى المخ، نتيجة تعرضه للضرب على يد شخص طلب زيارة والدته المريضة فى ساعة متأخرة من الليل.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المجنى عليه رفض دخول المتهم لغرفة العناية المركزة لرؤية والدته، فنشبت بينهما مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بالضرب، وتم نقله للعلاج، والقبض على المتهم، وإحالته للنيابة.