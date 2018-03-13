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حبس تشكيل عصابى يضم 7 أشخاص بينهم أطباء لتجارة الأعضاء البشرية بالخليفة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:13 م
حبس تشكيل عصابى يضم 7 أشخاص بينهم أطباء لتجارة الأعضاء البشرية بالخليفة تجارة الأعضاء





كتب ــ أحمد إسماعيل
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قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات، حبس تشكيل عصابى يضم 7 أشخاص بينهم أطباء، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار بالأعضاء البشرية فى منطقة الخليفة.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة لبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه.

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة الاتجار فى البشر، تفيد قيام تشكيل عصابى يضم 7 أشخاص بينهم أطباء، تخصصوا فى تجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانونى، بمنطقة الخليفة، عبر استدراج  الفقراء والمغتربين والمتعسرين ماديا للتبرع بأعضائهم، ويتم إجبارهم على توقيع شيكات وإيصالات أمانة، لضمان عدم إخلالهم بالاتفاق أو إبلاغ الشرطة عن الواقعة.

تم عمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، فى الأماكن التى يتردد عليها المتهمون، حيث تم ضبط 7 أشخاص، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.

 

 


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