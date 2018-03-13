حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية بالفيوم







الفيوم – رباب الجالى

قررت نيابة بندر الفيوم حبس طالبين كونا تشكيل عصابى لسرقة المحال التجارية، بمدينة الفيوم، عن طريق كسر القفل 4 أيام على ذمة التحقيق.

تعود الواقعة إلى تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود معلومات عن وجود تشكيل عصابى لسرقة المحال التجارية عن طريق كسر القفل، وأن القسم تلقى بلاغات عديدة بشأن ذلك، وأمر مدير الأمن، ضباط وحد مباحث القسم بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى، بتشكيل فريق بحث لسرعة ضبط المتهمين.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء الوقائع، كلا من "عبد الرحمن.ع.ن" (22 سنة - طالب)، ومقيم بحى المسلة بقسم أول الفيوم، والسابق اتهامه فى 8 قضايا سرقات متاجر، و"أسامة.ن.ص" (18سنة - طالب)، ومقيم بقرية كفر السيد محمود، ببنى عياض، بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، بتكوين تشكيلاً عصابياً، فيما بينهما تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات المتاجر بدائرة القسم، بإسلوب كسر القفل بنطاق مدينة الفيوم.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين بأحد الأكمنة المعدة لذلك بدائرة القسم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم وقائع عديدة، وهى واقعة القضية رقم 27720 لسنة 2017م جنح قسم شرطة أول الفيوم، عن بلاغ المواطن "هانى ربيع محمود.م" (40 سنة- تاجر)، ومقيم بمنطقة باغوص، بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، عن سرقة 13 هاتف محمول، و17 كارت شحن، و8 خطوط فودافون من داخل المتجر المملوك له بجوار الغرفة التجارية، بدائرة قسم أول الفيوم.

كما ارتكبا واقعة السرقة بالقضية رقم 619 لسنة 2018م جنح قسم شرطة أول الفيوم، عن بلاغ المواطن "مؤمن مصطفى.س" (34 سنة – صيدلى)، ومقيم بقرية هوارة المقطع بمركز الفيوم، عن سرقة شاشة حاسب آلى ماركة ديل، ومبلغ مالى قدره ستمائة وخمسون جنيها من داخل صيدليته بجوار موقف سيارات سنورس بدائرة قسم أول الفيوم، والقضية رقم 457 لسنة 2018م جنح قسم شرطة أول الفيوم، عن بلاغ المواطن "مصطفى أحمد أحمد حرازة" (57سنة - صيدلى)، ومقيم ببرج التطبيقين بدائرة قسم أول الفيوم عن سرقة مبلغ مالي، وقدره 6500 جنيها، من داخل صيدليته ببرج التطبيقين.

كما تبين من التحريات، ارتكاب المتهمين، واقعة القضية رقم 2809 لسنة 2018م، جنح قسم شرطة أول الفيوم، عن بلاغ المواطن "أحمد محمد إبراهيم.إ" (22 سنة-مساعد صيدلى)، ومقيم بشارع مساكن الشرطة بمنطقة دله، عن سرقة ماكينة شحن فورى من داخل صيدلية "ابن سيناء" بمنشأة لطف الله، وواقعة القضية رقم 4185 لسنة 2018م جنح قسم شرطة أول الفيوم، عن بلاغ المواطن "حامد محمد الصوفى.ح" (41 سنة-مساعد صيدلى)، ومقيم بمنطقة دار الرماد، عن سرقة هاتفى محمول ماركة سامسونج ونوكيا، ومبلغ مالى 200 جنيها من صيدلية الصوفى بمنطقة دار الرماد.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المسروقات، بإرشاد المتهمين وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.