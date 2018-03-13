حبس أمين شرطة و2 آخرين 4 أيام لاتهامهم بانتحال صفة ضباط بالعجوزة







كتب سليم على

قررت نيابة العجوزة، حبس أمين شرطة بالقاهرة واثنين آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة والنصب على المواطنين.

تحقيقات النيابة الأولية، كشفت تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من حارس عقار يفيد بتمكنه من ضبط 3 أفراد بينهم أمين شرطة، قبل شروعهم فى سرقة أحد سكان العقار الذى يقوم بحراسته بدائرة القسم.

وأشارت التحقيقات إلى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبطهم، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم الأول ويدعى "م.أ" 39 سنة يعمل أمين شرطة بمديرية أمن القاهرة، اشترك مع متهمين آخرين، وقاموا بعمل كمين وهمى منتحلين صفة ضباط شرطة، واستوقفوا المجنى عليه لتفتيشه والتحرى عنه وطالبوا من مبلغ مالى مقابل أن يتركوه.

ووافق المجنى عليه ولكن لم يمتلك سوى 100 جنيه وأخبرهم أنه معه فلوس بالمنزل وذهبوا معه للحصول على المبلغ، ولكن حارس العقار اشتبه فيهم وتمكن من ضبطهم.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين من خلال التحريات تبين أنهم قاموا بتكرار الواقعة أكثر من مرة وقاموا بسرقة المواطنين.