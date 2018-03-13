video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:58 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس أمين شرطة و2 آخرين 4 أيام لاتهامهم بانتحال صفة ضباط بالعجوزة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:47 م
حبس أمين شرطة و2 آخرين 4 أيام لاتهامهم بانتحال صفة ضباط بالعجوزة حجز - أرشيفية





كتب سليم على
إضافة تعليق

قررت نيابة العجوزة، حبس أمين شرطة بالقاهرة واثنين آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة والنصب على المواطنين. 

 

تحقيقات النيابة الأولية، كشفت تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من حارس عقار يفيد بتمكنه من ضبط 3 أفراد بينهم أمين شرطة، قبل شروعهم فى سرقة أحد سكان العقار الذى يقوم بحراسته بدائرة القسم. 

 

وأشارت التحقيقات إلى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبطهم، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم الأول ويدعى "م.أ" 39 سنة يعمل أمين شرطة بمديرية أمن القاهرة، اشترك مع متهمين آخرين، وقاموا بعمل كمين وهمى منتحلين صفة ضباط شرطة، واستوقفوا المجنى عليه لتفتيشه والتحرى عنه وطالبوا من مبلغ مالى مقابل أن يتركوه.

 

ووافق المجنى عليه ولكن لم يمتلك سوى 100 جنيه وأخبرهم أنه معه فلوس بالمنزل وذهبوا معه للحصول على المبلغ، ولكن حارس العقار اشتبه فيهم وتمكن من ضبطهم. 

 

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين من خلال التحريات تبين أنهم قاموا  بتكرار الواقعة أكثر من مرة وقاموا بسرقة المواطنين. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس تشكيل عصابى انتحل صفة ضباط شرطة للنصب على صاحب مغسلة ببولاق

اخبار الحوادث

اخبار مصر

نيابه العجوزه

امين شرطة

ضباط




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة