حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13/3/2018 فى مصر والدول العربية







كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية معتدلة.

حالة الطقس اليوم فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا:

تستمر درجات الحرارة حول مُعدلاتها المُعتادة فى مثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس لطيفاً مع ساعات الظهيرة فى عموم المناطق. ويكون مُعتدلاً فى الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

فى خليج العقبة:

- الرياح: شمالية نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا:

تسود أجواء أقل برودة مُقارنة بالليالى الماضية.

وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.