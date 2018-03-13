حادث تصادم سيارة مع أتوبيس فى مدينة نصر يتسبب فى زحام مرورى وإصابة سيدة







كتب عبد الرحمن سيد

أصيبت سيدة تقود سيارة اصطدمت بأتوبيس بدون ركاب بميدان كوكولا فى مدينة نصر ، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق و انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابة إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى ميدان كوكولا بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .