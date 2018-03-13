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حادث تصادم سيارة مع أتوبيس فى مدينة نصر يتسبب فى زحام مرورى وإصابة سيدة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:52 م
حادث تصادم سيارة مع أتوبيس فى مدينة نصر يتسبب فى زحام مرورى وإصابة سيدة تصادم اتوبيس - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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أصيبت سيدة تقود سيارة اصطدمت بأتوبيس بدون ركاب بميدان كوكولا فى مدينة نصر ، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق و انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابة إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى ميدان كوكولا بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
 

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