جولة إعلامية لمصنع وخط تجميع "بريما" فى "غبور أوتو" للتعرف على مراحل إنتاج إلنترا HD







أمانى سمير

نجحت مجموعة شركات جي بي غبور أوتو فى صناعة اسم لنفسها محققةً الريادة فى مجال الصناعة، حيث تركز مجموعة شركات جي بي غبور أوتو على صناعة وتجميع السيارات كونها دعامة قوية من دعائم الاقتصاد المصري؛ ولما لها من تأثير على أبرز قطاعات الصناعة والأعمال وأكثرها حيوية في مصر. وتمتلك مجموعة شركات جي بي غبور أوتو الرائدة في مجال صناعة وتجميع وتوزيع السيارات في مصر والشرق الأوسط شبكة صناعية تعمل بتكاتف لصناعة مجموعة من المنتجات المحورية في تلك القطاعات. ويأتي على رأسها تجميع السيارات والمركبات من كافة القطاعات بدءً منالسيارات الملاكي مروراً بالسيارات التجارية والشاحنات وغيرها من الشاحنات ذات الاستخدام الخاص في كافة القطاعات الخاصة والتجارية. وتعتني جي بي غبور أوتوبالتوسّع المستمر في تلك الشبكة المتكاملة من المصانع ووحدات الإنتاج في مناطق صناعية متفرقة من ضمنها أبو رواش والعين السخنة ومدينة السادات ومدينة بدر والعبور.

وفى إطار جهودها من أجل التعريف بوجودها الصناعي القوي وريادتها لمجال تجميع السيارات في مصر تنظم مجموعة جي بي غبور أوتو سلسلة من الزيارات الإعلامية لأهم مصانعها، وتتضمن جولات لرجال الإعلام والصحافةلتلك المصانع على اختلاف تخصصاتها، والتى من شأنها التعريف بمراحل التصنيع المختلفة، علاوة على التعريف بما تنطوي عليه تلك الصناعة من استثمارات ضخمة وطويلة الأمد وهو أحد أهم عوامل تحقيق الريادة.

بدأت سلسلة الزيارات التي تنظمها جي بي غبور أوتو الثلاثاء 6 مارس بزيارة إعلامية إلى مصنع "بريما" في منطقة أبو رواش، وهو المصنع المختص بتجميع سيارات من قطاع الملاكي والقادر على تجميع أي موديل من السيارات. ويعمل المصنع فى الوقت الحالى على تجميعكل من هيونداي فيرنا وإلنترا HD وجيلي إمجراند 7. ذلك علاوة على بعض الأعمال لدعم منتجات المصانع الأخرى التابعة للمجموعة على غرار الطلاء وتجهيز هياكل الميكروباصات والشاحنات.

قصة نجاح مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات بطاقة إنتاجية 50 ألف سيارة سنويًا

بدأت الزيارة بشرح لأنشطة مصنع "بريما" والقوة الإنتاجية للمصنع قدمها المهندس/ إميل أمين، رئيس قطاعات التخطيط للتصنيع الذي أشار إلى أن المصنع بدأ نشاطه في تجميع السيارات الملاكي فى عام 1994بإنتاج طراز هيونداي إكسل، وأن المصنع بدأ مؤخراًإنتاج سيارات هيونداي إلنترا HD التي ستكون المنتج الرئيسي للمصنع هذا العام، كما أشار إلى أن القوة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 50 ألف وحدة في العام يتم الإنتاج بها طبقاً لاحتياج السوق، وأنتج مصنع بريما منذ افتتاحه وحتى الآن ما يقارب350,000 سيارة منذ بدايةالإنتاج وحتى نهاية فبراير 2018.





تطبيق معايير الجودة الشاملة فى تجميع السيارات



ويضع مصنع "بريما" معاييرًا للجودة للتأكد من توفر أعلى درجات الجودة، وإنتاج سيارة قادرة على التفوقعلى مثيلاتها في السوق المحلية. فالجودة تعني الانتباهللتفاصيل والاهتمام بها من الناحية العملية. فقد تناولت زيارة مصنع "بريما" المراحل المختلفة لتجميع السيارات والتي يتم المرور بها في أربع ورش تبدأ بأعمال الهيكل الخارجي واللحام، ثم مصنع الطلاء، ثم خط التجميع الذي تخرج منه السيارة تعمل بشكل كامل استعداداً للخضوع إلى اختبارات الجودة فى الورشة النهائية وهي ورشة الاختبارات والتي تتمم اختبار السيارات بعد أن يتم أيضاً اختبار الجودة لكل جزء من السيارة فى كل مرحلة على حدة.





استخدام أحدث التكنولوجيا في التعامل مع كل مراحل الإنتاج



تبدأ قصة تجميع السيارات فى مصنع جي بي غبور أوتو "بريما" بخط التجميع -والذي يمكنه تجميع أي موديل من السيارات الملاكي- ويبدأ بدخول الهياكل إلى رافعات خاصة لكل موديل وظيفتها إعداد أجزاء السيارات لمرحلة اللحام، ومن ثم تجميع كافة المكونات المتحركة للسيارة، استعداداً لأن تنتقل إلى مصنع الطلاء.

وتلعب التكنولوجيا دورًا كبيرًا داخل مصنع "بريما"، حيث يعتمد المصنع على أحدث وسائل التكنولوجيا العصرية في إنتاجه من السيارات؛ وذلك لما توفره من وقت وجهد، بالإضافة إلى دقة وإتقان العمل. فعلى سبيل المثال، فقد تم بناء مصنع الطلاء داخل "بريما" على نفس المستوى الخاص بمصانع السيارات العالمية ويعد الوحيد في مصر من نوعه حتى الآن، وبتقنيات لم يتم إدخالها إلى مصر سوى عن طريق مجموعة جي بي غبور أوتو.





أحدث التكنولوجيا تستخدم في طلاء السيارات أوتوماتيكيا



ويعمل المصنع عن طريق الاعتماد على الروبوت الذي يقوم بأعمال الدهان بأدق المواصفات العالمية لضمان أفضل جودة للطلاء الخارجي لهيكل السيارة ورفع قدرتها على التحمل ومنع تسرب المياه. ويصبح الهيكل معداً بعد ذلك لدخول خط التجميع حيث تمر السيارة على الخط لتجميع الأجزاء الميكانيكية والكهربائية والمقصورة قبل إتمام عملية الاختبار.

انتهت جولة مصنع جي بي غبور أوتو "بريما" بالورشة الرابعة وهي ورشة الاختبار حيث تخضع 100% من السيارات إلى عمليات مختلفة لاختبار الجودة والقدرة الفنية مثل قوة أداء المحرك وتوازن السيارة والتسارع؛ جميعها تتم من خلال مجموعة من التقنيات التي تم إدخالها حديثاً إلى خطوط التجميع المصرية على يد جي بي غبور أوتو.