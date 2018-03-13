video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جهاز مكافحة الإغراق ينسق مع الدول المتضررة من قرار ترامب ضد الحديد والألمونيوم

الثلاثاء، 13 مارس 2018 09:00 ص
جهاز مكافحة الإغراق ينسق مع الدول المتضررة من قرار ترامب ضد الحديد والألمونيوم إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق





كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

أعلن جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة، أنه يجرى التنسيق مع الدول المتضررة من قرار ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألمنيوم لاتخاذ موقف موحد وعرضه على مدير عام منظمة التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.

 

وفى هذا الإطار، كشف إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، إن صادرات مصر من الصلب إلى أمريكا أقل من نصف فى المائة والتى سجلت آخر عام حوالى 110 ملايين دولار فقط، فيما تسجل واردات أمريكا قرابة 34 مليار دولار، ورغم تأثيرنا المحدود، إلا أنه تم إدراج مصر من ضمن 12 دولة.

 

وأضاف السجينى، لـ"اليوم السابع"، أن القرار لا يؤثر علينا فى مصر فنحن نصدر صلبًا لباقى دول العالم بـ900 مليون دولار، متوقعًا أن يكون هناك رسائل سياسية من وزارة الخارجية حول هذا القرار، موضحًا "وبالنسبة لنا كجهاز مكافحة الإغراق والدعم فإن القرار بعيد عن الاغراق واعتمد ترامب على ذريعة أنه يحمى صناعته الوطنية".

 

وعن إمكانية إرسال مصر رد حول القرار، قال رئيس جهاز مكافحة الدعم، إن قرار ترامب ليس رسم إغراق ويعتبر إجراءً أحاديًا يخالف الاتفاقيات الدولية، ويخالف قواعد منظمة التجارة العالمية فهناك انزعاج دولى من القرار وسننسق مع كافة الدول المتضررة لاتخاذ موقف موحد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد فرض أمريكا رسوم على واردات الصلب والألومنيوم..ترامب يدق أول مسمار فى نعش حرية التجارة العالمية.. حرب تكسير العظام تشتعل بين الكبار.. والدول الصغيرة عليها إعادة التفاوض لضمان حمايتها فى النظام العالمى الجديد

اخبار الاقتصاد

فرض رسوم اغراق على الحديد

رسوم اغراق




لا تفوتك
تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة