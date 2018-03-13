جهاز مكافحة الإغراق ينسق مع الدول المتضررة من قرار ترامب ضد الحديد والألمونيوم







كتب – إسلام سعيد

أعلن جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة، أنه يجرى التنسيق مع الدول المتضررة من قرار ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألمنيوم لاتخاذ موقف موحد وعرضه على مدير عام منظمة التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.

وفى هذا الإطار، كشف إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، إن صادرات مصر من الصلب إلى أمريكا أقل من نصف فى المائة والتى سجلت آخر عام حوالى 110 ملايين دولار فقط، فيما تسجل واردات أمريكا قرابة 34 مليار دولار، ورغم تأثيرنا المحدود، إلا أنه تم إدراج مصر من ضمن 12 دولة.

وأضاف السجينى، لـ"اليوم السابع"، أن القرار لا يؤثر علينا فى مصر فنحن نصدر صلبًا لباقى دول العالم بـ900 مليون دولار، متوقعًا أن يكون هناك رسائل سياسية من وزارة الخارجية حول هذا القرار، موضحًا "وبالنسبة لنا كجهاز مكافحة الإغراق والدعم فإن القرار بعيد عن الاغراق واعتمد ترامب على ذريعة أنه يحمى صناعته الوطنية".

وعن إمكانية إرسال مصر رد حول القرار، قال رئيس جهاز مكافحة الدعم، إن قرار ترامب ليس رسم إغراق ويعتبر إجراءً أحاديًا يخالف الاتفاقيات الدولية، ويخالف قواعد منظمة التجارة العالمية فهناك انزعاج دولى من القرار وسننسق مع كافة الدول المتضررة لاتخاذ موقف موحد.