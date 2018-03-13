جنايات القاهرة تقضى ببراءة متهمين بقتل مواطن أخذا بالثأر

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولى كساب، اليوم الثلاثاء، ببراءة المتهمين بالقتل أخذا بالثأر.

صدر القرار بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود وأمانة سر وائل عبد المقصود.

كانت التحقيقات فى القضية رقم 12270/ 3 لسنة 2017 جنايات التجمع الأول كشفت إنه فى يوم 27 / 4 / 2017 دائرة قسم شرطة التجمع الأول، قام المتهمين عبد الله بكرى عبد الله وشهرته رأفت، وعلى عبد الله بكرى وشهرته كرم، وإيهاب بكرى عبد الله، وشهرته وليد، بقتل المجنى عليه أيمن محمود السيد، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله ثأرا، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية حيث توجهوا إلى مكان تواجده وفتحوا عليه الأعيرة النارية التى أودت بحياته، وأسندت النيابة إلى المتهم بكرى عبدالله بكرى تهمة التحريض فى ارتكاب الجريمة.