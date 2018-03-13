جمعية رسالة تنظم احتفالية لتكريم الأم المصرية السبت المقبل

جمعية رسالة تنظم احتفالية لتكريم الأم المصرية السبت المقبلالثلاثاء، 13 مارس 2018 07:42 م
الدكتور شريف عبد العظيم رئيس جمعية رسالة
كتب مدحت وهبة
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تنظم جمعية رسالة للأعمال الخيرية، السبت المقبل، احتفالية لمنظمات المجتمع المدنى لتكريم الأم المصرية فى عيدها ، وذلك تحت عنوان يوم "رد الجميل".
وقالت ريهام محيسن مسئولة الإعلام والتواصل بالجمعية ، فى تصريحات اليوم إن الاحتفالية تنظم سنويا يوم 17 مارس من كل عام بمناسبة الاحتفالات بعيد الأم ويوم المرأة العالمى، لافتة إلى أن الاحتفالية ستنظم السبت القادم بمسرح رسالة بالمقطم، وأن الهدف منها تسليط الضوء على الأمهات التى لهن قصص كفاح فى قرى مصر وذلك من خلال تكريمهن ودخولهن سحب عمرة.
وأضافت ريهام محيسن، أنه سيتم خلال الاحتفالية تكريم عدد من الأمهات المكافحات فى قرى مصر تحت شعار الأم المثالية، وتوزيع جوائز العمرة على عدد من الأمهات، وفك كرب عشرات الغارمات وأنه من المتوقع حضور 250 أم للاحتفالية من جميع قرى الجمهورية، كما تم توجيه الدعوة للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وأعضاء مجلس النواب، وفنانيين وإعلاميين ونجوم الأهلي والزمالك للحضور.
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