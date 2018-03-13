جامعة المنصورة تفوز بالمركز الأول فى مواجهة التطرف ضمن "مبادرات التنمية المستدامة"

الدقهلية شريف الديب

اختتمت فعاليات مؤتمر المبادرات الطلابية الثانى بجامعة المنصورة بعنوان "التنمية المستدامة مصر 2030"، والذى عقدت فعالياته خلال الفترة من 11-13 مارس 2018 تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة.

وتم إعلان المبادرات الفائزة فى المجالات المختلفة، بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم، والدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب ، والدكتور محمود الجعيدي وكيل كلية الآداب ، والدكتور ناظم شلبي عميد كليه الزراعة.

وجاءت النتيجة فى مجال العدالة الاجتماعية ومواجهة التطرف، بحصول جامعة جنوب الوادى على المركز الأول، وحصلت جامعة بور سعيد على المركز الثانى، وحصلت جامعة المنصورة على المركز الثالث، و فى مجال التعليم والبحث العلمى حصلت جامعة المنصورة على المركز الأول، بينما حصلت جامعة سوهاج على المركز الثانى، وجامعة أسوان على المركز الثالث، وفى مجال الاقتصادي وريادة الأعمال، حصلت جامعة دمنهور على المركز الأول، وحصلت جامعة دمياط على المركز الثانى و حصلت جامعة بنها على المركز الثالث.

وفى المجال الثقافى والبيئى حصلت جامعة قناة السويس على المركز الأول، وحصلت جامعة المنصورة على المركز الثانى، وحصلت جامعة بور سعيد على المركز الثالث، وفى المجال التكنولوجى حصلت جامعة الإسكندرية على المركز الأول، وجامعة المنصورة على المركز الثانى، وحصلت جامعتى المنصورة والنهضة على المركز الثالث مشترك.