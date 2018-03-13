video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة أسوان تنظم ندوة تعريفية بالمنح البحثية بالتعاون مع هيئة فولبرايت

الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:18 م
جامعة أسوان تنظم ندوة تعريفية بالمنح البحثية بالتعاون مع هيئة فولبرايت جامعة أسوان تنظم ندوة تعريفية بالمنح البحثية





أسوان – صلاح المسن
إضافة تعليق

نظمت اليوم الثلاثاء جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ندوة تعريفية بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور رئيس الجامعة والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة ماجى نصيف وأعضاء الوفد من ممثلى مكتب هيئة فولبرايت وبحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من مختلف كليات الجامعة، وعقدت الندوة بمقر كلية الزراعة والموارد الطبيعية.

 

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، على أهمية التعريف بأهم البرامج البحثية والعلمية التى تعمل على صقل وتزويد أعضاء هيئة التدريس بكل ما هو جديد بمختلف الجامعات العالمية كما يعمل على مواكبة الطرق الحديثة فى التعلم والبحث العلمى للارتقاء بالمنظومة التعليمية بجامعة أسوان.

 

وأضاف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة، أن الندوة تهدف إلى تعريف بالبرامج البحثية المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية وتشمل هذه البرامج منح ماجيستير وجمع المادة العلمية فى رسائل الدكتوراه للباحثين من جامعة أسوان فى مختلف التخصصات وكيفية التقديم على الموقع الإلكترونى لهيئة فولبرايت على أن يكون التقديم مع بداية إبريل القادم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الطابع التراثى يخيم على مؤتمرات دعم السيسى بأسوان

اخبار اسوان

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

فولبرايت

جامعة اسوان




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة