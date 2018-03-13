جامعة أسوان تنظم ندوة تعريفية بالمنح البحثية بالتعاون مع هيئة فولبرايت

نظمت اليوم الثلاثاء جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ندوة تعريفية بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور رئيس الجامعة والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة ماجى نصيف وأعضاء الوفد من ممثلى مكتب هيئة فولبرايت وبحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من مختلف كليات الجامعة، وعقدت الندوة بمقر كلية الزراعة والموارد الطبيعية.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، على أهمية التعريف بأهم البرامج البحثية والعلمية التى تعمل على صقل وتزويد أعضاء هيئة التدريس بكل ما هو جديد بمختلف الجامعات العالمية كما يعمل على مواكبة الطرق الحديثة فى التعلم والبحث العلمى للارتقاء بالمنظومة التعليمية بجامعة أسوان.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة، أن الندوة تهدف إلى تعريف بالبرامج البحثية المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية وتشمل هذه البرامج منح ماجيستير وجمع المادة العلمية فى رسائل الدكتوراه للباحثين من جامعة أسوان فى مختلف التخصصات وكيفية التقديم على الموقع الإلكترونى لهيئة فولبرايت على أن يكون التقديم مع بداية إبريل القادم.